AK Parti: Türkiye'de artık darbe dönemleri bitmiştir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davanın karar duruşmasının ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde açıklamalarda bulundu.

Darbe girişiminde, bombalandığı sırada Meclis'te bulunan milletvekilleri olarak müdahil dilekçelerle davayı yakından takip ettiklerini ve şikayetlerini mahkeme heyetine bildirdiklerini belirten Usta, bugünkü karar duruşmasında da tarihi ana şahitlik ettiklerini kaydetti.

Usta, Akıncı Üssü davasının darbe girişiminin ana davalarından biri olduğuna ve 3 yılı aşkın süredir devam ettiğine işaret ederek "Hepimiz salonda davayı takip ettik, son kararları dinledik. Gazilerimiz, şehit yakınlarımız bizlerle birlikte salondalardı. Onlar da bu karar anına şahitlik ettiler. Defalarca tekrarlanan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını dinledik." diye konuştu.

Darbe girişimi davalarının uzun sürmesinin sebebine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Usta, "Türkiye bir hukuk devleti ve darbe girişimi dahi olsa bu sanıkların savunma haklarına hiçbir müdahale yapılmaksızın sonuna kadar tüm sözlerinin dinlenmesine müsaade edildiği ve çok büyük 475 sanıklı bir dava olduğu için 3,5 yıllık bir süreçten geçti." ifadelerini kullandı.

Usta, bu davaların Türkiye'nin hakkı ve hukukunun korunmasının, adaletin tesis edilmesinin güzel bir örneği olduğunu söyleyerek "Milletin vicdanında zaten yargılanmış olan bu sanıkların, bugün açıklanan kararla birlikte cezalarını almasının hepimiz memnuniyetini yaşıyoruz. Türkiye'de artık darbe dönemleri bitmiştir." dedi.

Hain darbe girişimine kalkışanların aldıkları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının ardından, bundan sonra kimsenin ülkede bir darbe girişimine kalkışamayacağını vurgulayan Usta, şöyle konuştu:

"Hem o gece inanılmaz bir direniş, birlik ve beraberlik gösteren milletimiz hem de bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi, kararlı duruşu, milletiyle birlik ve beraberlik içinde kendisini de ortaya koyarak vermiş olduğu kararlı tutumla Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir. Bunu, herkesin, bu vesileyle bugün açıklanan kararlarla bir kez daha en iyi şekilde anlamasını istiyorum. Bir kez daha hiç kimsenin Türkiye'de darbe üzerinden, vesayet odakları üzerinden bir girişimde bulunamayacağının altını çizmek istiyoruz."

"Terörle mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam edecek"

Bugün açıklanan kararla şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını ve gazilerin haklarının hesabının sorulduğunu dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"O yüzden gönlümüz rahat. Bir daha böyle bir darbe girişiminin Türkiye'de ve dünyada, hiçbir yerde yaşanmamasını temenni ediyoruz. İster FETÖ, ister PKK, ister DHKP-C, ister DEAŞ olsun, ne olursa olsun terörle mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam edecek. Yeni Türkiye'de yeni açılımlarla hedeflerimize ilerlemeye devam edeceğiz."