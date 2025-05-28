AK Parti ve DEM Parti heyetlerinin görüşmesi başladı

DEM Parti’nin çeşitli siyasi partilerle başlattığı temas trafiği bugün AK Parti ziyaretiyle sürdü. Görüşme, saat 15.00 itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli’nin yer aldığı heyet, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bir araya geldi.