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AK Parti ve MHP'den YSK'ya iptal başvurusu

Maltepe'dek ıslak imzalı tutanakların İl Seçim Kurulu'na gönderilmesinin ardından AK Parti ve MHP'den yeni hamle geldi...

AK Parti ve MHP'den YSK'ya iptal başvurusu
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AK Parti, Maltepe'de ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK'ya iptal başvurusunda bulundu.

İstanbul Maltepe'de 1089 sandıktaki oy sayımının bitmesinin ardından birleştirme tutanakları da hazırlandı. Islak imzalı tutanaklar, İl Seçim Kurulu'na gönderilmişti.

Öte yandan MHP, hem Maltepe hem de İstanbul'daki seçimlerin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

Dunya.com

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