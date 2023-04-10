AK Parti’de 3 dönem değişimi: İstisnasız şekilde uygulandı

Hürriyet Gazetesi'nden Ebru Karatosun ve Selçuk Böke'nin haberine göre AK Parti listelerinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de önemli değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra ve mevcutta milletvekili olan Tuğrul Türkeş 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen mevcut milletvekillerinden Mücahit Arslan aday gösterilmezken, Arife Polat Düzgün, Nevzat Ceylan, Barış Aydın ve Hacı Turan da listeye giremedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer İleri Ankara 3. bölge 3. sıradan listede yer alırken, Konya Milletvekili olan Leyla Şahin Usta ise Ankara’ya kaydırıldı. Yine, MKYK üyesi ve Adana Milletvekili Jülie Sarıeroğlu da Ankara’ya kaydırıldı, Hulusi Akar’ın Özel Kalem Müdürü Remzi Albasan Ankara’dan aday gösterildi. Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek ise Ankara 2. bölge 5. sıradan aday oldu.

İstanbul'a özel önem

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un İstanbul 3. bölge 1. sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıra ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi. AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yeniden İstanbul’dan aday gösterilirken, Tokat Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin İstanbul’a kaydırıldı.

Hatay Valisi aday gösterilmedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun İzmir 1. bölge 1. sıradan aday gösterildiği listede, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ise İzmir 2. bölge 1. sıradan aday yapıldı. Memleket Partisi’nden AK Parti’ye geçen Mehmet Ali Çelebi İzmir 1. bölge 3. sıradan, Ağrı Belediyesi eski Başkanı Savcı Sayan İzmir 1.bölge 6. sıradan ve AK Parti’nin İzmir eski İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de listeye giren isimlerden oldu. Alpay Özalan, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya yeniden aday gösterildi.

Depremin vurduğu Hatay’da istifa ederek milletvekili aday adayı olan Vali Rahmi Doğan aday gösterilmedi. Yine görevinden istifa eden Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat da listede yer bulamadı.

AK Parti listelerinden seçimlere girecek olan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. bölge 4. sıradan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep 6. sıradan, parti sözcüsü Serkan Ramanlı ise Batman 2. sırada, GİK üyesi Faruk Dinç Mersin 4. sıradan aday yapıldı. Demokratik Sol Partisi (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul 2. bölge 4. sıradan aday gösterildi. Aksakal dışında DSP’li Hasan Erçelebi ve Ejder Onursal’ı da aday gösterdi. Ancak bu isimlerin seçilemeyecek nitelikteki sıralarda yer alması dikkat çekti.

Sanat, medya ve spor camiasından isimler

AK Parti’nin aday listelerinde sanat, medya ve spor camiasından da dikkat çeken isimler de kendine yer buldu. Gazeteci-Yazar Hulki Cevizoğlu İstanbul 1. bölge 6. sıra, Gazeteci Şebnem Bursalı İzmir 1. bölge 3. sıradan, TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin ise Kahramanmaraş 5. sıradan aday gösterildi. Milli Yüzücü Umut Arman Sonay İstanbul 1. bölge 18. sıradan, eski Süper Lig hakemi Kuddusi Müftüoğlu Antalya 7. sıradan, Türkiye Yüzyılı şarkısının bestecisi Müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları İstanbul 3. bölge 14. sıradan, Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. sıradan, 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş da Aydın 2. sıradan aday gösterildi.

İki bakan liste dışı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un adı listede yer almadı.

Bakanlar 1. sırada

Süleyman Soylu - İstanbul 2. bölge 1. sıra

Vedat Bilgin - Ankara 2. bölge 1. sıra

Mevlüt Çavuşoğlu - Antalya 1. sıra

Mustafa Varank - Bursa 2. bölge 1. sıra

Fatih Dönmez - Eskişehir 1. sıra

Murat Kurum - İstanbul 1. bölge 1. sıra

Mehmet Kasapoğlu - İzmir 1. Bölge 1. sıra

Hulusi Akar - Kayseri 1. sıra

Derya Yanık – Osmaniye 1. sıra

Mahmut Özer - Ordu 1. sıra

Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1. sıra

Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra

Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş 1. sıra

Mehmet Muş – Samsun 1. sıra

Adil Karaismailoğlu – Trabzon 1. sıra

İyi Parti'den geçen isimler

İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal Antalya 3. sıradan, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok Balıkesir 1. sıradan, Manisa Milletvekili Tamer Akkal Manisa 1. sıradan kendine yer buldu. AK Parti’den 24. ve 26. Dönem Diyarbakır milletvekilliği yapan Galip Ensarioğlu Diyarbakır’dan ilk sırada aday gösterildi. Mevcut AK Partili Milletvekilleri Mehdi Eker (başvurmadı), Oya Eronat ve Ebubekir Bal listede yer almadı.

En genç aday 18 yaşında

AK Parti listesinin en genç ismi 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisa Alptekin oldu. Alptekin, İzmir 1. bölge 10. sıradan aday gösterildi. Listedeki en yaşlı aday ise Şamil Ayrım 73 yaşında, İstanbul 3. bölge 9. sıradan aday oldu.

3 dönem kuralına takılan isimler kimler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 dönem kuralını istisnasız uyguladığı görüldü. Buna göre, 3 dönem kuralına takılan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de listede yer almadı.

Destici ve Erbakan İstanbul 1. bölgede

KENDİ isim ve logosuyla seçimlere katılacaklarını açıklayan Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul 1. bölge 1. sıradan Milletvekili adayı oldu. Cumhur İttifakı’nın bir diğer ortağı Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan da İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday oldu.