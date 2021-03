'AK Parti'de 715 ilçe ve 52 il yönetimi yenilendi'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 7. Olağan Kongre sürecinde 81 il başkanının 52'sinin, 973 ilçe başkanlığının ise 715'inin yenilendiğini bildirdi.

Kandemir, AK Parti'nin 2019 Aralık ayında başlayan 7. Olağan Kongre sürecine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

AK Parti'nin kongre sürecinin normalde 13-14 ay kadar sürdüğünü, ancak salgın nedeniyle 5 ay ara vermek durumunda kaldıklarını hatırlatan Kandemir, tedbirleri en üst seviyede aldıklarını ve il kongrelerini hızlı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Kandemir, il ve ilçe teşkilatlarında kongreleri büyük bir coşku ile gerçekleştirdiklerini, Genel Merkez Kadın Kolları ve Genel Merkez Gençlik Kolları kongrelerinin yapılmasının ardından 24 Mart'ta Büyük Kongre ile süreci tamamlayacaklarını ifade etti.

AK Parti kongrelerinde birlik ve beraberliğin ortaya çıktığını, il ve ilçe yönetim kurullarında görev almak için çok sayıda talepte bulunulduğunu ve bu durumdan son derece memnun kaldıklarını aktaran Kandemir, şöyle devam etti:

"Bazı illerimizde tarihimizdeki en yüksek başvuruları aldık. Yani 20 senelik AK Parti tarihinde kongre süreçlerindeki en yüksek başvuruları aldık bu tabii çok memnun ediyor bizi. Gelen başvurulara baktığımızda ise orada da müthiş bir çeşitlilik gördük. Esasında biz bunu 6. Olağan Kongre sürecinden sonra bugüne kadar yaptığımız üye çalışmalarında görüyorduk. Yani yine biz tarihimizde olmadığı kadar yüksek bir üye kaydettik bu dönemde. Diğer siyasi partilerin toplam üye sayılarını biz inanın bir senede kaydettik ve geçtik, bakın sadece geçen sene biz 1,5 milyon yeni üye kaydetmiş olduk. Yani biz bu talebi görüyorduk fakat bunun yönetimlere talep şeklinde olması ayrıca bizi çok memnun etti. Tabii bu talebi görünce mevcut ekipteki arkadaşlarımızın sağ olsunlar bir dava şuuru ile meseleyi ele alışlarıyla ciddi bir değişim de oldu esasında."

Kandemir, Teşkilat Başkanlığı olarak, milletvekilleri ve belediye başkanları ile titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim şansımız Cumhurbaşkanımızın çok teşkilatçı bir Genel Başkan olması. Yani bizim Genel Başkanımız Tayyip Erdoğan teşkilatçılığı çok iyi bilen, çok önemseyen, her bir ismin, teşkilata davet ettiğimiz her bir ismin ne kadar büyük katkılar verebileceğini bize de hatırlatarak önderliğini yapan bir Genel Başkan. Dolayısıyla, teşkilat meselesinde çok titiz. Yaptığımız her işi tabii biz danışarak, onun talimatlarını alarak gerçekleştiriyoruz. Yakinen takip etti bu süreci, her bir ilimizi ayrı ayrı sağ olsun tüm yoğunluğuna rağmen. Türkiye bu süreçte pek çok sınama ile karşılaştı, pek çok meseleyi yönetti aynı zamanda Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız. Buna rağmen çok ciddi bir mesai verdi ve bütün detaylarıyla meseleyi liderlik ederek şekillendirmiş oldu."

İl ve ilçe başkanlıkların yanı sıra yönetimlerindeki değişim oranlarına ilişkin bilgi veren Kandemir, şunları kaydetti:

"İlçelerimizdeki değişim oranı ilçe yönetim kurullarımızda bu iki sene içerisinde yüzde 73 aynı şekilde yönetimlerde yüzde 63, illerde il başkanlarımızdaki değişim oranı yüzde 65 ve il yönetimlerindeki değişim oranımız da yüzde 68, bu adeta yeni bir ekip kurmak demek. Fakat bunu yaparken gerçekten de tüm görevi devreden arkadaşlarımı işin içerisinde tutarak yeni bir modelle çalıştık ve onların da bizim bu yenilenme sürecine çok ciddi katkı verdiklerini görmüş olduk. Ben bir kere daha bugüne kadar AK Parti'de görev almış mücadele etmiş, bu işe yüreğini koymuş bu değişim dönüşümün en önemli aktörü olmuş bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, gönülden teşekkür ediyorum. Yani AK Parti'deki bir yetkili olarak değil, bu davaya hem gönül vermiş hem mücadele etmiş bir nefer olarak söylüyorum."

Kandemir, 973 ilçe başkanlığında 715'inin, 81 il başkanlığında ise 52'sinin yenilendiğini, Gençlik Kolları ve Kadın Kollarındaki yenilenme ile beraber 2023 kadrolarını oluşturduklarını işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"7. Olağan Kongre sürecimizin de inşallah yapacağımız büyük kongremizde yeni bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Yani bir süreci tamamlamıyoruz, bir süreç başlıyor, 2023 süreci başlıyor. Biz çok iddialı bir siyasi hareketiz. Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki hak ve adalet mücadelesinde tavrı olan, mücadele eden, gayret gösteren bir partinin tabii ki kadroları da genel başkanın durduğu yerde durabilmeli, onun baktığı yerden bakabilmeli, onun cesaretini taşıyabilmeli. Tüm bu yenilenmeyi bunu merkeze koyarak, zemine bunu koyarak yapma gayreti içerisinde olduk. İnşallah bu başlangıcın, 7. Olağan Kongre süreci ile oluşturulan bu hareketteki yenilenmenin 2023'te ki başarıyla taçlanacağına yürekten inanıyoruz."

Kandemir, "Bir ara hatırlarsanız özellikle bazı muhalefet hareketleri bunu kampanyaya çevirmişlerdi. AK Parti'de 'acaba bir duraklama mı var' diye. Kan kaybı zaten olmaz evvelallah, fakat inanın onların rüyalarında göremeyeceği bir teveccühle karşılaştık ve karşılaşmaya devam ediyoruz. Kuşkusuz bunda son dönem Türkiyesi'ndeki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'nin yapmış olduğu olağanüstü değişimlerinde etkisi var. Yani bunu görünce millet, 'evet işte burası merkez' demeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

"7 ışığımız var"

Kandemir, 7. Olağan Kongre sürecinin anlamına ilişkin, "Bizim ampulümüzün hemen yanında 7 ışığımız var, 7 bölgeyi ve 7 kıtayı temsil eder ve bir sonsuzluk analojisinin de esasında hatırlatıcısıdır. Onun için biz 7. Olağan Kongre sürecimizde tüm illerimizle ve ilçelerimizle oluşmuş bu dalganın inşallah büyük kongremizde zirveye ulaşacağını, yepyeni bir başlangıca kapı aralayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

24 Mart'ta yapılması planlanan AK Parti kongresine ilişkin de Kandemir, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bu kongremizde söyleyecekleri çok önemli, çünkü biz yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Bu kongremizi de bunun başlangıcı olarak görüyoruz. Türkiye yepyeni bir yüzyıla çok güçlü bir şekilde yürüyor, çok güçlü bir lider ile yürüyor. 7. Olağan Kongre'de de Cumhurbaşkanımız, nasıl bir Türkiye'yi hayal ettiğimizi yeni yüzyılda aktaracak ve paylaşacak toplumla. İddiamızı, iddiamızın geldiği noktayı toplumumuzla paylaşacak ve inşallah hep birlikte göreceğiz kongre günü. İşte bu başlangıçta Türkiye çok daha inşallah güçlü olacak. 2023'te 2024'te bugün oluşturduğumuz bu dinamik ekibimizle yeni yüzyıla Türkiye damga vuracak Genel Başkanımızın önderliğinde, işte bunun manifestosunu bunun yol haritasının ne olduğunu da inşallah 24 Mart'ta hep birlikte göreceğiz Cumhurbaşkanımızın konuşmasında."