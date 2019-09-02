AK Parti'de Ahmet Davutoğlu ile bazı isimler için ihraç istemi
AK Parti MYK'de Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.
AK Parti MYK'da eski başbakan Ahmet Davutoğlu, eski AK Parti Manisa milletvekili Selçuk Özdağ, eski AK Parti Sakarya milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve eski AK Parti İstanbul milletvekili Abdullah Başçı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.
Eski başbakan ve AK Parti eski genel başkanı Davutoğlu'nun bir süredir yeni parti kurma çalışmaları yürüttüğü dillendiriliyordu.