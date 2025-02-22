AK Parti'de büyük kongre heyecanı: '100 binden fazla katılım bekliyoruz'

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi yarın Ankara'da yapılacak. Kongre öncesi açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 100 binin üzerinde katılım beklediklerini kaydetti.

Kandemir, "Genel Başkanımızın vereceği mesajlarla ve arkadaşlarımızın coşkusuyla Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralamış olacak" dedi.

Kongre hazırlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kongre hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kandemir, "Bu coğrafyayı özlemle, duayla destekleyenlerin, dünyadaki hemen hemen tüm insanlığın vicdanı olan bu hareketin kongresini dünyanın dört bir yanından izlemeye gelecek insanlar var. Bu heyecanla kongremize hazırlanıyoruz."

"100 binin üzerinde katılım bekliyoruz"

Kandemir, 8. Olağan Kongre sürecinin 7 Ekim’de beldelerde ve ilçelerde başladığını, illerde devam ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız, 29 kongremize bizzat önderlik etti ve bu kongrelere heyecan kattı. Kadın Kolları ve Gençlik Kolları kongrelerimizle büyük bir coşku içinde bu noktaya geldik. İnşallah yarın Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerimiz gelecek. 100 binin üzerinde katılım bekliyoruz. Şu an Hakkari, Ardahan, Van gibi illerden otobüsler yola çıktı. Kongre salonumuza doğru hareket ettiler."

"Yeni bir dönemin kapısı aralanmış olacak"

AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nin, Türkiye Yüzyılı’nın ve Türkiye’nin ikinci yüzyılının ilk büyük kongresi olduğunu ifade eden Kandemir, "Genel Başkanımızın vereceği mesajlarla ve salondaki coşkuyla Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralamış olacak. Genel Başkanımız, konuşmasında 23 yılın muhasebesini yapacak ve toplumun farklı kesimlerinin beklentilerine uygun mesajlar verecek" dedi.

"Yeni yüzyılın Türkiye'sinin ilk adımlarını göreceğiz"

Kandemir ayrıca, "Bu kongreye çok yoğun uluslararası katılım olacak. Büyükelçiler ve siyasi parti temsilcilerinden katılım bekliyoruz. Kongremiz, sadece Türkiye için değil, dünya siyaseti için de yeni bir dönemin kapısını aralayacak" dedi.

Kandemir, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Bu kongre, küresel bir vizyonla, Türkiye’yi taşıdığı küresel iddianın gereği olarak, yeni yüzyılın Türkiye’sinin ilk adımlarını, ilk ışıklarını ve ilk tohumlarını göreceğimiz bir kongre olacak."

(İHA)