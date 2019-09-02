AK Parti'de Davutoğlu ile bazı isimler için kesin ihraç istemi
AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.
Eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ile eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin de kesin ihraç talebiyle il disiplin kurullarına sevk sürecinin işletileceği öğrenildi.
Eski başbakan ve AK Parti eski genel başkanı Davutoğlu'nun bir süredir yeni parti kurma çalışmaları yürüttüğü dillendiriliyordu.