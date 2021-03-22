AK Parti’de değişim haftası

Canan SAKARYA

AK Parti “İnandığın yolda yürü” sloganıyla 2019’un Aralık ayında başlattığı 7. Olağan Kongre sürecini bu hafta “Türkiye için güven ve istikrar” sloganı ile yapacağı büyük kongre ile tamamlayacak. AK Parti teşkilatlarında yüzde 70’lere varan yenilenmenin parti yönetimine de yansıması eş zamanlı olarak kabinede de değişiklik yapılması bekleniyor.

2023’ün manifestosu geliyor

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresini 24 Mart Çarşamba günü Arena Spor salonunda yapacak. Partinin en üst karar organı olan ve 50 kişiden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda yapılacak değişiklik devamında ‘A takımı’ olarak adlandırılan 16 kişilik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinde de değişimi getirecek. AK Parti’yi 2023 yılında yapılacak seçimlere götürecek yeni kadroların belirlenmesi açısından büyük kongre önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Çarşamba günü yapacağım konuşma adeta 2023’ün bir manifestosu olacaktır” açıklamasıyla kongrede Türkiye’nin gelecek perspektifini ortaya koyan bir vizyon çizeceğine dikkat çekti.

AK Parti MKYK’daki değişimin ise bugüne kadar yapılan AK Parti kongrelerinde gerçekleşen değişimden farklı olması bekleniyor. MKYK’da ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşan yapı değişecek. MKYK’de milletvekili olmayanların sayısının artması, eski milletvekillerinin yanında bugüne kadar AK Parti’de siyaset yapmamış yeni isimlerin de yer alabileceği belirtiliyor.

Bakanlıklar bölünebilir

Teşkilatlar, kadın ve gençlik kollarında gerçekleştirilen, bu hafta yapılacak 7. Olağan Kongre ile parti yönetiminde yapılacak değişimin kabineye de yansımasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhurbaşkanının, sadece partide de değil kabinede de 2023 seçimlerine götürecek kadroları oluşturacağı bir anlamda ‘Seçim kabinesini’ kuracağı belirtiliyor. Bazı bakanlıkların bölünerek yeni bakanlıkların kurulması, bazı bakanların görevden alınması, bazı bakanlıklarda ise kaydırmalar yapılması şeklindeki bir kabine revizyonunun gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kabine değişikliğinin kongreden önce gerçekleştirilerek kabine dışında kalan bazı isimlerin partiye kaydırılabileceği belirtiliyor.

‘Siyasetçi bakan’lar gündemde

Gerçekleştirilecek kabine revizyonu ile siyasetten gelen isimlere daha fazla yer verileceği de kulislere yansıyan bilgeler arasında. Yeni sisteme geçildikten sonra kabinedeki siyasetçi bakan eksikliği AK Parti içinde de zaman zaman dile getirilirken, özellikle muhalefetten gelen eleştirilere bakanların yanıt vermekte yetersiz kaldığı tespit ve eleştirileri kulislerde yansıdı. Kabine revizyonunda bu durumun dikkate alınacağı ve kabinenin siyasetten gelen isimlerle güçlendirileceği dile getiriliyor. Bazı bakanlıkların iş yükünün çok artması nedeniyle bölünebileceği, cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının ise ikiye çıkarılabileceği de belirtiliyor.