AK Parti’de değişim zirvesi

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre toplantıda bazı il başkanlarının değişebileceği belirtiliyor. İstanbul ve Ankara gibi bazı illerin yönetimlerinin değişmesi öngörülüyor.

Toplantıda, şehir şehir oy kaybının sebepleri de istişare edilecek. Ayrıca toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da değişim sürecine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.