AK Parti'de görev değişimi

ANKARA( DÜNYA) AK Parti Grup Başkanlığı görevini yürüten Naci Bostancı görevinden affını istedi.

Edinilen bilgiye göre, Naci Bostancı, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek, bu talebini iletti ve farklı bir görev üstlenebileceğini söyledi.

AK Parti Grubu çarşamba toplanacak

AK Parti Grup Başkanlığı’ndan milletvekillerine yapılan duyuruda AK Parti Grubunun Genel Başkan Erdoğan başkanlığında 17 Kasım Çarşamba günü 11.45’te toplanacağı bildirildi. Duyuruda, Grup Başkanı Naci Bostancı’nın 2023 seçimleri çerçevesinde Genel Merkez’de görev alacağı belirtilerek, 11.45’te yapılacak kapalı oturumda Bostancı’nın yerine seçim yapılacağı kaydedildi. Bostancı’dan boşalacak AK Parti TBMM Grup Başkanlığı görevine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’ın gelmesi bekleniyor.