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AK Parti'de iki il başkanlığına atama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Burdur ve Kastamonu il başkanlıklarına atama yapıldığını açıkladı.

AK Parti'de iki il başkanlığına atama
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AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Burdur ve Kastamonu il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi.

Ataş, Twitter hesabından, partinin bazı il başkanlıklarına yapılan atamaları duyurdu.

Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Burdur İl Başkanlığına Volkan Mengi, Kastamonu İl Başkanlığına da Doğan Ünlü'nün getirildiğini kaydetti.

Atamaların hayırlara vesile olmasını temenni eden Ataş, il başkanlarına ve teşkilatlara görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

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