AK Parti'de İstanbul toplantısı
AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında 23 Haziran seçimlerine ilişkin toplantı yapıyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin toplantı gerçekleştiriliyor.
Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki toplantıya Başkan Adayı Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal ve Hayati Yazıcı ile İl Başkanı Bayram Şenocak katılıyor.
Kaynak: AA