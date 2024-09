AK Parti’de kongre süreci resmen başladı

Takip Et

Ekim ayında kongre kararı alan AK Parti, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında milletvekili, bakan ve MKYK üyelerinin katılımıyla 81 ili kapsayacak olan etkinliklere başladı.

Sabah’tan Fatma Göksu’nun haberine göre; her ilin ilçeleri de ziyaret ediliyor, esnaflar ve meslek grupları dinleniyor, sivil topluma temas ediliyor. Her ilin gelir kaynağı, vatandaşın uğraşı ne ise o alanla ilgili çalışanlarla bir araya gelinerek sorunları talepleri not ediliyor. Tüm toplumsal kesimlerle temas edilerek, kapsamlı çalışmaların raporlaştırılması hedefleniyor. Eylülde bir yandan delege seçimleri devam ederken bir yandan da kongrelerinin zemininin oluşturulması bekleniyor.

Bakanlar da sahada

Bu kapsamda 6 Eylül'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Tekirdağ ili ziyareti ile başlayan “Türkiye Buluşmaları”, bu hafta Çorum, Niğde, Ordu, Şanlıurfa, Kastamonu, Muş, Van, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Edirne ve Bursa programları ile devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 12 Eylül'de Şanlıurfa'da olacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 13 Eylül'de Muş'ta; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Van'da “Türkiye Buluşmaları”na katılacak. 14 Eylül'de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de vatandaşlarla bir araya gelecek.

81 ili kapsayan çalışma bu ay sonunda tamamlanacak.