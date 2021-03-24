AK Parti’de MKYK üye sayısı 75’e çıkarılıyor

ANKARA Haber Merkezi - Ana sloganı "Türkiye İçin Güven ve İstikrar" olan, AK Parti 7’nci Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongre alanına gelmesiyle başladı.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte kongre salonunun dışında bekleyen partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak tüzük değişikliğiyle birlikte MKYK üye sayısının 50’den 75’e çıkarılacağını söyledi. Seçim otobüsü üzerinde yaklaşık 10 dakika konuşma yapan Erdoğan, Malatya, Adıyaman, Bursa, Kocaeli gibi illerden gelenlere yönelik çeşitli sorular sordu.

Konuşmasında AK Parti üye sayısının 13 milyon 500 bini aştığını belirten Erdoğan, bunun 1 milyonunu gençlerin, 5 milyondan fazlasını ise kadınların oluşturduğunu söyledi.

Toplam koltuk kapasitesi 10 bin 400 olan Ankara Spor Salonu, sabahın erken saatlerinden itibaren partililer tarafından tıklım tıklım dolduruldu.

Salonda, “Efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik” ve “Seninle her şeye varım ben” sloganları dikkat çekti.

Gerek delegeler, gerekse parti yönetimine ayrılan bölüm de Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girmeden tamamen doldu.