AK Parti'de seçim beyannamesi bugün açıklanacak

24 Mayıs 2018

24 Haziran'daki seçim için hazırlıklarına son sürat devam eden AK Parti'de bugün aday tanıtım toplantısı yapılacak.

Ankara Kapalı Spor Salonu'nda saat 14:00'te yapılacak toplantıda 600 milletvekili tanıtılacakken, aynı zamanda seçim beyannamesi de duyurulacak.

Toplantıya cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, BBP ve MHP'nin kurmayları da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı seçim beyannamesinde 146 dev projenin açıklanması bekleniyor.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal dün düzenlediği basın toplantısında, "Çok farklı bir beyanname göreceksiniz. Seçim beyannamemizde 146 büyük proje sunacağız. Keskin kuvvetler ayrılığına dayalı, güçlü hükümet, güçlü Meclis esasına dayalı olacak. Beyannamemizi yeni model ne gibi değişiklikler getiriyor, bunu anlattık. Önümüzdeki 10 yılda yeni bir toplum modeli ortaya çıkıyor. Yeni toplum biçimine, sanayi biçimi yeni dijital dönüşümüne yönelik beyanname hazırlandı" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün akşam katıldığı bir televizyon bugünkü programa ilişkin şunları söylemişti:

"Her zaman söylediğim gibi AK Parti'deki her görev gibi milletvekilliği de bir bayrak yarışıdır. Kimi bir dönem, kimi birkaç dönem hizmet eden arkadaşlarımız yerlerini yeni isimlere bırakıyorlar."

Beyannamenin içeriğiyle ilgili ipuçları veren Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yerin dev bir yeşil alana dönüştürülececeğini söyleyerek, "Havalimanının olduğu yere biz Millet Bahçesi yapacağız. Şu anda animasyon çalışmaları devam ediyor. 29 Ekim'deki açılışla hemen yoğun bir şekilde çalışmalar başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.