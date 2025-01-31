AK Parti'de ve Kabine'de değişiklik olacak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planı

İl kongrelerini tamamlamak üzere olan AK Parti son noktayı 7 Şubat’ta İstanbul, Yalova ve Artvin ilk kongreleri ile koyacak. İktidar partisinin 8’nci Büyük Kongresi için planlanan tarih ise 23 Şubat 2025...

Kritik güne bir aydan az bir süre kala siyaset kulislerinde dikkat çeken kulis haberleri dolaşıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti yönetiminde radikal bir değişiklik planladığı öğrenildi.

Geçen aylarda partide kapsamlı değişim mesajı veren Erdoğan, partisinin 23'üncü kuruluş yıldönümünde "Hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım koltuğuna kapılıp rehavete kapılamaz. Tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Yorulmuş olan kenara çekilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti'de kimler gidecek, kimler gelecek?

Türkiye gazetesinin haberine göre; Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) görevi bulunan yöneticilerin yarısından fazlasını değiştirmeyi tasarlıyor. AK Parti’nin 16 genel başkan yardımcısından en az 10’unun da değişmesi gündemde…

14 Mayıs 2023’te yapılan Genel Seçimler’de üç dönem kuralı nedeniyle listeye giremeyen ve şu an parti görevi bulunmayan bazı milletvekilleri ile eski belediye başkanlarının AK Parti MYK’sına alınabileceği konuşuluyor.

Kabine’de değişiklik olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’de bu denli köklü bir değişim hazırlandığında olması “Kabine’ye revizyon gelecek mi” sorusunu da beraberinde getiriyor.

Erdoğan’ın Kabine’de değişim için acele etmeyeceği ve haziran ayını bekleyeceği konuşulanlar arasında... Türkiye gazetesinin bazı parti kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Kabine’de de parti ile eş zamanlı değişim olacak.