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AK Parti'de yeni atamalar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile AK Parti yönetimine yeni atamalar yapıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına ise Efkan Ala getirildi.

AK Parti'de yeni atamalar
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Canan SAKARYA - ANKARA

Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile AK Parti yönetimine yeni atamalar yapıldı.

Lütfi Elvan’dan boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz getirildi. AK Parti Grubu, Cevdet Yılmaz’ı Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine aday gösterdi. Yılmaz’ın komisyon üyeliği TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edildi.

AK Parti Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala, Cevdet Yılmaz’dan boşalan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyeliği ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

Cevdet Yılmaz’ın TBMM Meclis Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığından Maliye ve Hazine Bakanlığına atanan Lütfi Elvan’ın yerine Komisyon başkanlığını üstlenmesi bekleniyor. Bunun için komisyonda başkan seçimi yapılacak.

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