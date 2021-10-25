AK Parti'den '10 büyükelçi' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçisi için ‘istenmeyen adam’ ilan edilması talimatı vermesiyle başlayan krizin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesini hatırlatan paylaşımda bulundu.

Çelik şunları söyledi:

"Devletler arası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık iç işlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."