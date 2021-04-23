AK Parti'den 23 Nisan için logo değişikliği

AK Parti logosunu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Küçük Simay'ın" çizdiği logo ile değiştirdi.

AK Parti'nin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bugün logomuzu Simay'ın emeğiyle işlediği hayal gücüne bırakıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." mesajı paylaşıldı.

Videoda, İzmir Gazi Umurbey Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Simay Özen'in, 23 Nisan için AK Parti logosunu yeniden çizdiği belirtildi.

Videonun yayınlanmasıyla birlikte partinin sosyal medya hesaplarındaki logolar, Simay Özen'in tasarladığı logo ile değiştirildi.