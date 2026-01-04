AK Parti'den ABD'nin Venezuela hamlesine ilişkin açıklama

ABD'nin Venezuela'nın başkenti Caracas'a yönelik saldırısının ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin gözaltına alınarak New York'a götürülmesi uluslararası alanda tartışma yaratırken, AK Parti'den konuya ilişkin açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dış politikada temel ilkesinin uluslararası hukuk, ülkelerin meşru egemenliği ve halk iradesi olduğunu vurguladı. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin siyasi çizgisinin, "yönetimlerin meşruiyetinin halk iradesine dayanması" ve "meşru yönetim değişikliklerinin yalnızca ilgili ülke halkının demokratik hakkı olması" ilkeleri üzerine kurulu olduğunu belirtti.

"Ülkenin 'siyasi tapu'su sadece o ülkenin halkına aittir"

Venezuela'daki gelişmelere bu çerçeveden baktıklarını ifade eden Çelik, "Venezuela halkının ülkelerindeki siyasi egemenliğin yegane sahibi olduğunun altını çiziyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bir ülkenin egemenliğinin dış müdahalelerle hedef alınmasının ve uluslararası hukukun ihlal edilmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Çelik, "Bir ülkenin 'siyasi tapu'su sadece ve sadece o ülkenin halkına aittir" ifadesini kullandı.

Özgür özel'e yanıt

Muhalefete de eleştiriler yönelten Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarını "vahim ve sağlıksız" olarak nitelendirdi. Çelik "Özgür Özel'in ve muhalefetteki kimi genel başkanların dünyayı sarsan bir olay karşısında akıllarına ilk gelenin Cumhurbaşkanımıza dönük niteliksiz sözler söylemek olması son derece vahim ve sağlıksızdır" açıklamasında bulundu. Türkiye'de muhalefetin dış politika konularında sorumlu ve sağduyulu bir dil kullanması gerektiğini belirten Çelik, dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel krizlerin yönetiminde deneyimli bir lider olduğunu kaydeden Çelik, Türkiye'nin bu süreçte siyasi meşruiyet ilkelerinden taviz vermeden yoluna devam edeceğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in tam açıklaması şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz her zaman uluslararası hukukun, ülkelerin meşru egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün savunucusu olmuştur. “YÖNETİMLERİN MEŞRUİYETİNİN HALK İRADESİNE DAYANDIĞI” ve “BİR ÜLKEDE MEŞRU YÖNETİM DEĞİŞİMİNİN SADECE O ÜLKENİN HALKINA AİT DEMOKRATİK BİR HAK OLDUĞU” ilkeleri, Cumhurbaşkanımızın ve Ak Partimizin siyasi hayatının eksenidir. Bu ilkeleri ihlal eden hiçbir gelişmeyi onaylamayız. Cumhurbaşkanımızın ve Ak Partimizin siyasi yolcuğunun en büyük yol arkadaşı siyasi meşruiyettir. Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz.

Venezuela'daki olaylarla ilgili olarak bakışımız bu ilkeleri esas almaktadır. Venezuela halkının ülkelerindeki siyasi egemenliğin yegane sahibi olduğunun altını çiziyoruz.

Biz, “siyasi meşruiyet”e güç odaklarının gözünden değil, güç odaklarına “siyasi meşruiyet” merceğinden bakarız. Bir ülkenin halkına ait egemenliğin hedef alınması ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir ülkenin “SİYASİ TAPU”su sadece ve sadece o ülkenin halkına aittir. “Meşru egemenlik” sadece o ülkenin halkının inşa edeceği bir iradedir; dışardan dayatılamaz. Uluslararası düzenin ve uluslararası hukukun varlığı da bunun için gereklidir. Cumhurbaşkanımız bu prensiplerin en güçlü savunucusudur.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve muhalefetteki kimi genel başkanların dünyayı sarsan bir olay karşısında akıllarına ilk gelenin Cumhurbaşkanımıza dönük niteliksiz sözler söylemek olması son derece vahim ve sağlıksızdır. Bu muhalefet odakları dış politikada tek bir olayı bile yönetmemiştir, böyle bir tecrübeleri yoktur. Dış politikadan anladıkları tek şey Türkiye'yi şikayet etmek, gelişmeleri

ancak iş işten geçtikten sonra anlamak ve kriz yönetmeyi retorik üretmek zannetmektir. Türkiye'de muhalefet niteliksiz ve dar siyaset koridorlarına sıkışmamalıdır. Dünyanın sarsıldığı bu zamanlarda herkes sağduyu ile hareket etmeli, sorumlu davranmalı ve söylenen sözlerin Türkiye'nin yoluna hizmet etmesine özen göstermelidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız küresel krizlerin en usta yöneticilerinin başında gelmektedir. Hakkı söylemekten geri durduğu ya da haksızlığa göz yumduğu da görülmemiştir. Cumhurbaşkanımızın hangi sözü ne zaman ve nerde söyleyeceği siyasi tecrübesinin ve kriz yönetme ustalığının bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımız “KENDİ SÖZÜNE HAKİM”dir ve bu özelliğe sahip dünya liderlerinin önde gelenlerindendir. Cumhurbaşkanımızın, siyasi meşruiyet kavramına zıt bir gelişmeyi onayladığı ya da mazur gördüğü görülmemiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın hangi krizi nasıl yönettiği, hangi sözü ne zaman ve ne şekilde söylediği, dünyanın her yerinde en dikkatli şekilde izlenir. Bunun sebebi, siyasi ezberlerin dışında nitelikli ve özgün bir siyasi çizgiyi inşa etme kabiliyetindendir.

Dünyanın zor zamanlarındayız. Giderek daha da zorlaşacak bir küresel ortamla karşı karşıya kalacak tüm dünya. Bu zor zamanlarda en büyük dayanağımızın siyasi ilkelerimize daha çok sahip çıkmak olduğunu biliyoruz. Siyasi meşruiyet ilkelerimizden zerre kadar taviz vermiyoruz. Ülkemizdeki tüm siyasi odakların dış dünyadaki kaotik gelişmeler karşısında Türkiye için sorumlulukla ve sağduyu ile hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.

Siyasi aklın gereği dünyadaki kaosa karşı iç cephemizi sağlam tutmaktır. Devlet aklının ve diplomasinin tüm imkanlarını değerlendirerek, istikametimizi daha da güçlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük tecrübesi ve siyasi iradesiyle krizlerin yönetiminde inşa edeceği siyasi hatlar, Türkiye'nin yolunu açık tutmaya devam edecektir."