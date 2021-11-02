AK Parti'den asgari ücret açıklaması

ANKARA (DÜNYA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, düzenlediği basın toplantısında asgari ücret artışı ve asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili gelen soruları cevaplandırdı.

Turan, dünyadaki konjonktürel gelişmelere bağlı olarak, farklı sosyal kesimlerin alım gücünde azalma olduğunu belirtti.

AK Partililerin asgari ücretle ilgili çözüme yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise Turan, “Bahsettiğiniz arkadaşlarımızda çalışmaya ilişkin olarak verdiği kulis bilgileri önemli bilgiler. Dünyada bir sorun var, artan fiyatlar var, konjonktürel sorunlardan başta pandemi olmak üzere, savaşlar olmak üzere kıtlık olmak üzere bize de yansıyan etkiler var. Bunun da farkındayız ama bizim en büyük kıymetimiz milletimizle olan bağımız. Biz milletimizin bütün dertlerini biliyoruz, masaya yatırıyoruz, çözmek için adımlar atıyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere bütün konuları değerlendirip adım atmak da bize yakışır diye düşünüyorum bu konuda biraz zamana ihtiyacımız var.” diye konuştu.