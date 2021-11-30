AK Parti'den asgari ücret açıklaması: Vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik, asgari ücret görüşmeleri ile ilgili, "Burada bakanlığın bir yetki alanı var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Kendi yaklaşımımızı ortaya koyarken onların sahasına girmekten kaçınmak isterim. Hakkaniyetli ve makul bir asgari ücret için bütün enstürmanların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Belirli görüşler olgunlaşıyor. Vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz." dedi.

Bülent Arınç'ın açıklamaları konusunda Çelik, "Cumhurbaşkanımızın aday olup olmayacağı sorgulama konusu değil. Adayımız tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti'den açıklama yapılmadığı doğru değil. Bütün AK Parti yönetici arkadaşlarımız bunu güçlü bir şekilde açıklıyor. Bu açıdan gölgeli bir alan yok." ifadelerini kullandı.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun MGK eleştirileriyle ilgili ise, "MGK kendi perspektifi açısından bu konuyu kendi açısından ele alacaktır. Milli güvenlik sadece terör ve düşman saldırısı ile sınırlı değildir. Güvenlik sadece karşınızdaki silahlı unsurlara nasıl yanıt vereceğinizle sınırlı değildir. Ekonomi ve salgın gibi konular da milli güvenliği ilgilendirir. Bu topyekün bakılması gereken bir mesele. Kılıçdaroğlu'nun meze lafı çok yakışıksız. Kurumları argo ifadelerle hedef almak çok yakışıksız." diye konuştu.