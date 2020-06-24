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AK Parti'den barolara ilişkin düzenlemeyle ilgili parti gruplarına ziyaret

AK Parti Grubu, barolarla ilgili düzenleme çerçevesinde CHP, HDP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek.

AK Parti'den barolara ilişkin düzenlemeyle ilgili parti gruplarına ziyaret
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AK Parti Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan ile Bülent Turan, bugün Meclis'te CHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapacağı ziyaretlerde barolarla ilgili düzenleme çerçevesinde hazırlıkları süren kanun teklifinin taslağını aktaracak.

AK Parti, taslak üzerinde parti gruplarının görüşlerini alacak.

Ziyaretler basına kapalı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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