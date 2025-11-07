AK Parti’den belediye reformu: Mali disiplin, sıkı denetim ve hizmet hiyerarşisi geliyor

AK Parti, belediyelerin mali yapısını disiplin altına alıp hizmet önceliklerini netleştirecek düzenleme hazırlıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre taslak, il ve ilçe belediyelerinin bazı yetkilerinin sınırlandırılması, mali hareket alanlarının kurallara bağlanması ve kamu kaynağının önceliklere göre kullanılmasına yönelik hükümler içeriyor. Yeni sistemde su, ulaşım, altyapı ve çöp toplama gibi temel hizmetlerde standartlar tanımlanacak; hizmet aksarsa yaptırım uygulanacak.

Reform taslağının öne çıkan maddeleri:

* Hizmet hiyerarşisi oluşturularak belediyelerin kaynaklarını zorunlu hizmetlere göre kullanması sağlanacak.

* Öz kaynak üretmeyen ve mali disiplini bozan belediyelere cezai yaptırımlar uygulanacak; bazı yetkilerin devri gündeme gelecek.

* Denetim Komisyonu adıyla yeni bir yapı kurulacak; belediye harcamaları Sayıştay ve Mülkiye teftişi dışında düzenli olarak incelenecek.

* Turizm bölgelerinde mevsimsel nüfus artışına göre farklı bütçe ve hizmet planlaması yapılacak.

* Mevzuata aykırı imar kararları için ağır yaptırımlar getirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adımlar sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada belediyelerin yetkilerinin yeniden düzenleneceğini, valilerin ve kaymakamların daha etkin bir rol üstleneceğini belirtmişti. Erdoğan, yerel yönetimlerde şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirecek adımların süreceğini vurgulayarak, “Kamuda mali disiplin ve verimlilik ilkesini keskinleştireceğiz” demişti.