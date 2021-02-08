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AK Parti'den Berberoğlu açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Berberoğlu'nun vekilliği, Yargıtay'ın kesinleşmiş kararından sonra Meclis'te okunduktan sonra düştü. Dolayısıyla bugün verilen 'AYM kararına uyulması' kararı, ardından hakların iadesi kararı, şahsi kanaatim olarak söylüyorum, Meclis'te okunmadan iade olamaz." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sayın Berberoğlu'nun vekilliği, Yargıtay'ın kesinleşmiş kararından sonra Meclis'te okunduktan sonra düştü. Dolayısıyla bugün verilen 'AYM kararına uyulması' kararı, ardından hakların iadesi kararı, şahsi kanaatim olarak söylüyorum, Meclis'te okunmadan iade olamaz. Anayasa Mahkemesi'nin de, yerel mahkemenin de verdiği karar, usule ilişkin itirazlardır, yani 'Dokunulmazlığı varken yargılamayın' tarzı usulle ilgili meselelerdir. İçerikte sorun yok. İçerikle ilgili, MİT tırları, yani FETÖ'cülerle, devletin karşısında olanlarla beraber adım atıldığı mahkeme kararlarında, evraklarda var. Bu, CHP için bir utanç vesikası olarak yıllarca duracak." ifadelerini kullandı.

 

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