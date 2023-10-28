AK Parti'den büyük Filistin mitingi

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen mitinge katılmak için kentin dört bir yanından vatandaşlar kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu.

Genç yaşlı binlerce kişi, miting alanına kurulan dev sahnenin önünde toplandı. Sivil toplum kuruluşları üyeleri de gruplar halinde miting alanına geldi. Bazı vatandaşların çocuklarıyla katıldığı mitinge, engellilerin de tekerlekli sandalyeleriyle geldiği görüldü.

Katılımcılardan bazıları "Hepimiz Filistinliyiz" yazılı bantları kafalarına takarken, kimi vatandaşlar da çeşitli dillerde "Katliam bitsin, çocuklar ölmesin" ve "Filistinli çocukların sesi ol" yazılı dövizler taşıdı.

Miting alanında bekleyen bazı vatandaşlar, öğle namazını burada kıldı. Alanda, engelliler için de özel bir bölüm oluşturuldu.

İsrail aleyhine sloganlar

Sabahtan itibaren alanda yerlerini alan katılımcılar, yanlarında getirdikleri büyüklü küçüklü Türk ve Filistin bayraklarını sallarken, zaman zaman da İsrail aleyhine slogan atıyor.

Miting programının başlamasıyla sanatçı Resul Aydemir sahne aldı. Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili eserlerini seslendiren Aydemir, Filistinliler için de dua etti. Katılımcılar da seslendirilen eserlere eşlik etti.

Aydemir'in ardından sanatçı Maher Zain, boyunlarında Filistin bayrağı renklerinin olduğu atkılar bulunan çocuklarla platforma çıkarak sahne aldı.

Sahnenin her iki yanındaki led ekranlara "#United4Palestin" (Filistin için birlik) yazısı ile Türk ve Filistin bayrakları yansıtıldı. Alandaki diğer led ekranlarda ise Mescid-i Aksa'nın fotoğrafları gösterildi.

Metroda yoğunluk

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde de yoğunluk yaşandı. Atatürk Havalimanı durağında inen vatandaşlar, kalabalık gruplar halinde yürüyerek miting alanına ulaşmaya çalıştı. İstasyondaki güvenlik görevlileri de megafonlarla yaptıkları anonslarla katılımcıları yönlendiriyor.

Vatandaşların miting alanına ulaşması için kentin 39 ilçesinden kaldırılan otobüsler de alana ulaştı.