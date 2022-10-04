AK Parti'den çağrı: Tarihe imza olacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı AK Parti Grup toplantısı konuşmasının hak ve özgürlükler mücadeleleri tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacağını söyledi.

Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır." dedi. Çelik şöyle devam etti: "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."

Kılıçdaroğlu: Başörtüsü için kanun teklifi vereceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise dün akşam sosyal medya hesabından “Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var!” notuyla paylaştığı videolu açıklamada başörtüsü konusuna değindi, kanun teklifi hazırladıklarını duyurdu. Helalleşme çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, "Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Değişmeyi ve öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı" ifadelerini kullandı.

Evrensel hukuk ilkeleri ile uyum içerisinde bir kanuni çerçeve oluşturduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyeti ile çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin kanun teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını bildirdi.