AK Parti'den Can Atalay açıklaması: Milletvekilliği düşecek
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Can Atalay kararı bu gün veya bu hafta Meclis'te okunacak ve milletvekilliği düşecek." şeklinde konuştu.
Haber Merkezi
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Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından gözler Meclis'e çevrildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay kararının bu hafta TBMM'de okutulmasını planladıklarını açıkladı.
Usta, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek." şeklinde konuştu.