AK Parti'den CHP lideri Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilk tepki

CHP lideri Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde dün hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için yapılan törene katılmıştı. Özel, AKM çıkışında yürüdüğü esnada yanına yaklaşan bir kişinin saldırısına uğradı.

Korumalar hemen saldırgana müdahale ederken, çirkin saldırıya siyasilerden de ilk tepkiler geli.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sadlırganın gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

'Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özel'e yönelik saldırıyı lanetlediğini belirterek, "Demokrasiye, halkın iradesine ve siyaset kurumuna yapılmış bu saldırının failleri hukuk önünde gereken cezayı almalıdır. Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez. Sayın Genel Başkanımız Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum." dedi.

'Barış ve demokratik toplum arayışına yönelik provokasyon'

Bugün İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yasını tutan DEM Parti'den de saldırıya tepki gecikmedi. DEM Parti'den gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı esas itibariyle Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

AK Parti'den ilk tepki

Özel'e yönelik saldırıya AK Parti'den de ilk tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" dedi.

Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade ettiğini, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip edeceğini bildirdiğini paylaştı.

Saldırgan gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır" dedi.

'Saldırıyı şiddetle kınıyorum'

Adalet Bakanı Tunç, olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirerek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.