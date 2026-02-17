AK Parti'den erken seçim açıklaması: Belki öne alınabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bir dizi temas kapsamında Uşak’a gitti. Program çerçevesinde Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Yayman, partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Uşak ziyaretinde bir şehit ailesini de ziyaret eden Yayman, ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. AK Parti Milletvekili Mehmet Altay’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Yayman, gün boyu çeşitli temaslarda bulundu.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Yayman, AK Parti’nin 25 yıldır milletin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü ve Türkiye’ye pek çok alanda önemli kazanımlar sağladığını söyledi. Partisinin “sessiz devrimler” gerçekleştirdiğini belirten Yayman, seçimlerin 2028 yılında zamanında yapılacağını ifade etti.

Muhalefete eleştiri

Türkiye’nin temel sorunlarından birinin güçlü ve iktidara alternatif bir muhalefetin bulunmaması olduğunu savunan Yayman, Cumhuriyet Halk Partisi’nin muhalefet anlayışını eleştirdi. CHP’li belediyelerde gündeme gelen yolsuzluk iddialarının yanı sıra su, yol, ulaşım ve trafik gibi hizmet alanlarında yaşanan aksaklıkların vatandaşlar açısından ciddi problemlere dönüştüğünü dile getirdi. Belediyecilik anlayışının hizmetten uzaklaştığını ifade etti.

Erken seçim tartışmalarına yanıt verdi

Erken seçim iddialarına da değinen Yayman, 2026’da ve 2027’nin başında seçim olmayacağını belirterek, "Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Muhalefet, 25 yılda 18 seçim kaybettiği için şimdi diyor ki erken seçim, erken seçim. Seçimler, Allah izin verirse 2028 yılının zamanında yapılacak." dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından teşkilatların toparlanma sürecine girdiğini kaydeden Yayman, yeni bir atılım dönemine hazırlandıklarını söyledi. Yapılan anketlerde AK Parti’nin birinci parti konumunda olduğunu belirten Yayman, "Allah izin verirse 2028 yılının zamanında yapılacak. Cumhurbaşkanı'mızın aday olabilmesi için belki birkaç ay öne alınmak suretiyle kasım ayı olabilir, ekim ayı olabilir ama buna Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde inşallah bir kez daha Cumhurbaşkanı'mızın aday olmasının önü açılacak ve bizler de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız arkadaşlar yani 2026 yılında, 2027 yılının başında erken seçim olmayacak" diye konuştu.