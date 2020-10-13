AK Parti'den erken seçim çağrısına yanıt

13 Ekim 2020

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısınının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

''Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak.

Çifte standart var. Söz konusu topraklar Azerbaycan toprağıdır burada işgalci olan Ermenistan’dır. Minsk grubu Azerbaycan ve Ermenistan’ı eşit iki kefeye koymaya çalışıyor. Burada eşit iki kefe yok. Uluslararası hukuk açıkça ihlal eden Ermenistan’dır.

Sanki her biri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılmış. Biz kendi kıta sahanlığımız içinde arama yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk’ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesine bağlıdır. Ama müzakerenin değerini bilmeyen, KKTC’nin haklarını gasp etmeye çalışan bir güç varsa sahada cevap verecek kudrete sahibiz.

Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir. Seçim siyasetçinin enerjisini başka alana kaydırmak demek.