AK Parti'den EYT hamlesi: Basına kapalı sunum
Milyonların gözü kulağı olan EYT ile ilgili olarak AK Parti'den bir hamle daha geldi. TBMM’de basına kapalı olarak gerçekleşen EYT toplantısına geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.
Haber Merkezi
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TBMM´de basına kapalı olarak gerçekleşen EYT toplantısına, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz katıldı. Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından EYT ile ilgili geniş kapsamlı teknik bir sunum yapıldığı belirtildi.