AK Parti'den 'genel af' iddialarına cevap

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti heyeti ile yapılan görüşmeye ilişkin, "Hava çok iyi, olumlu bir zeminde yürüyor. Herkesin iyi niyetle sürece katkı sağlama çabasını görüyoruz." dedi.

Genel af iddiaları

AK Parti Grup Başkanı Güler, "Sürece ilişkin genel af çıkacağı, terörist başı Öcalan'a ev hapsi ve terör suçlularına af yorumları yapılıyor. Bunlar mümkün mü?" sorusuna, "Olaylara, şartlı, birbiriyle bağlantılı, şu olur, o olmazsa hiçbir şey olmaz gibi bir yaklaşımı doğru bulmam. Genel af gibi konu gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

'Bu bir çözüm süreci değil'

Güler, "Bu bir çözüm süreci değil. Benzerliği de yok. O günün şartlarını, özelliğini bugüne taşıdığımızda benzer hiçbir durum yok" diye konuştu.

DEM Parti-AK PArti Görüşmesi

Güler, DEM Parti ile AK Parti'nin görüşmesi öncesinde nasıl bir süreç olduğunun sorulması üzerine, "DEM Parti'den randevu talebi geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ilettik. Heyetimizi kendisi belirledi. Görüşmeye ilişkin bir ön bilgi verdik Sayın Cumhurbaşkanı'mıza. Görüşmemizin içeriğine ilişkin detayları da arz edeceğiz" ifadesini kullandı.