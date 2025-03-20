AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında dün gündemi sarsan gözaltılara ve CHP lideri Özgür Özel'in eleştirilerine değinen Çelik, "Yolsuzluk ve terörle ilgili soruşturmada ortaya çıkan bütün iddialar uzun zamandır CHP'liler tarafından ifade ediliyor" dedi.

Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz.

Yapay zeka CHP'den daha iyi argüman ortaya koyar

Özgür Özel bunun Cumhurbaşkanımız ve AK Parti tarafından CHP'ye darbe olduğunu söylüyor. Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP'nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür. Yapay zeka bile CHP'nin ortaya koyduğu argümanlardan daha iyi argüman ortaya koyabilir.

Dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz

İçeriğine siyasetçilerin hakim olmasının münküm olmadığı bir dosyayla ilgili karar vermemizi istiyorlar. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Çünkü hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz.

Bütün iddialar CHP'liler tarafından ifade ediliyor

Yolsuzluk ve terörle ilgili soruşturmada ortaya çıkan bütün iddialar uzun zamandır CHP'liler tarafından ifade ediliyor.

Bunlar kamuoyunun yabancısı olduğu iddialar değil. Bunlar bizzat CHP'de siyaset yapmış, halen de aktif siyasete devam edenler tarafından gündeme getirilmiş iddialar. Bu iddialar karşısında CHP koltuğunda oturan birinin bu iddialar hakkında söyleyecek sözler olması gerekir.

Özgür Özel'in sözlerine sert tepki

CHP'nin iç süreçlerini, Türkiye'nin resmi süreçleri ile karıştırıyor. Kendi kendilerine sandık kurmuşlar, bunu genel seçimle ilgili karar alınmış zannediyor.

Şiir okumak ile bu dosyadaki iddiaları eş değer tutmanız, yargısal sürece olan saygınızın göstergesidir.

Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi 'sivil darbe' gibisinden bir ifadeyle yan yana anması siyasi akılsızlığın zirvesidir. Cumhurbaşkanımıza söylediğiniz sözler, size dönük olarak alnınıza yazılmış utanç olacaktır. Bugün yine yapmaya çalıştığınız şey evrensel hukuk ilkeleri içinde durmak değil, siyaseti şekillendirmeye çalışmak ve kuvvetler ayrılığına müdahaleden ibarettir. Mutfakta Yassıada zihniyeti hala duruyor.

Diğer partilere 'Kefil misiniz?' sorusu

Bir de diğer partilere sesleniyorum, ismi geçen belediyelere kefil misiniz? Siz daha şimdiden Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye yönelik sözler kullandığınızda biz de 'kefil misiniz' diye soruyoruz. Biz, sizin modern-post modern darbeye verdiğiniz desteklere rağmen bütün süreçleri gerçekleştirdik.

CHP'nin Atatürk'le ilgisi kalmamıştır. CHP yönetilemiyor, kendi içinde kriz var. Siyasi kapasite üretilemiyor. CHP kayyum atanmış gibi başka etkiler içinde siyaset üretmeye çalışıyor.

Biz, sizin saldırılarınıza hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Vesayet zihniyetinizle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini iyi biliyoruz. Hem bölgesel hem Türkiye açısında yapacağımız reformlarla, yüksek performanslı siyasetlerle Türkiye'yi Türkiye Yüzyılına ulaştırmaya gayret edeceğiz."