Ak Parti'den ilk açıklama! Cumhurbaşkanımız açık ara önde

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Sayımlar devam ediyor, tüm siyasi parti görevlileri de tüm süreci takip ediyor. YSK'nın yasakları kaldırmasıyla birlikte sonuçlar açıklanmaya başladı.

Daha sonuçlar kesinleşmeden birdenbire karşımızdaki ittifakın sözcüleri televizyonlara çıktılar ve AA'nın verileri çarpıttığını söylediler.

AA bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor. Bu telaş nedir? CHP Sözcüsü'nün ve belediye başkanlarının açıklamaları nedir? Bu saatten sonra oy verme işlemi devam ediyor olsa ve bunlarla oynanıyorsa derse neyse.

Seçim sonucu ne olursa olsun saygı duyma geleneği bizde var ama sonuçlara saygı duymama ve engelleme geleneği siz de var.

İki belediye başkanı televizyona çıktılar ve vahim bir açıklama yaptılar. Utanç verici bir açıklamadır. İmamoğlu çıktı 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'dur dedi. Bakın sandıklar hala açılıyor. Eğer diktatörlüğün karşılığı aranırsa o yaklaşım bu yaklaşımdır. Sandıklar sayılmaya devam ediyor. Üstelik çıkan veriler de Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor ama biz çıkıp da açıklama yapmıyoruz.