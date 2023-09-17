AK Parti'den İstanbul için seçim şarkısı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, gelecek yıl yapılması planlanan yerel seçimler için hazırlanan ilk seçim şarkısını paylaştı.
Haber Merkezi
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Kabaktepe, 'Yeniden İstanbul, Yeniden AK' sloganıyla şarkıyı X sosyal medya hesabından paylaştı.
Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti… pic.twitter.com/RO4RQE67mR— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) September 17, 2023
Şarkının klibinde, İstanbul'un havadan görüntülerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş dönemlerde katıldığı programlara ait videolarına yer verildi.