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AK Parti'den İstanbul için seçim şarkısı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, gelecek yıl yapılması planlanan yerel seçimler için hazırlanan ilk seçim şarkısını paylaştı.

Haber Merkezi
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Kabaktepe, 'Yeniden İstanbul, Yeniden AK' sloganıyla şarkıyı X sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkının klibinde, İstanbul'un havadan görüntülerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş dönemlerde katıldığı programlara ait videolarına yer verildi.

 