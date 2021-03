AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Takip Et

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, andlaşmalar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın uygulanmasının durdurulması veya sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı makamının yetkili olduğunu bildirdi.

Şahin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Uluslararası hukukta çok taraflı bir sözleşmenin taraflarından birinin, sözleşmenin kendisi açısından bağlayıcılığını sonlandırmaya dair tek taraflı irade bildiriminin "çekilme" olarak adlandırıldığını anımsatan Şahin, 1969 tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 54. ve 56. maddelerinin, çekilmeye ilişkin hüküm içeren ve içermeyen andlaşmalar bakımından çekilme işleminin ne şekilde olacağına dair düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Viyana Sözleşmesi'nin 54. maddesine göre, andlaşmada özel olarak bu hususun düzenlenmiş olması halinde çekilmenin andlaşma hükümlerine göre gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu belirten Şahin, İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesinde, sözleşmenin feshinin düzenlendiğini kaydetti. Buna göre, taraflardan herhangi birinin, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle, herhangi bir zamanda sözleşmeden çekilebileceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İç hukukumuz bakımından ise milletlerarası andlaşmaların uygulanmasının durdurulması ve bu andlaşmaların sona erdirilmesi yetkisi Cumhurbaşkanlığı'na tanınmıştır. 244 sayılı Kanuna göre, TBMM tarafından uygun bulma kanunu çıkarılması gerekenler dahil olmak üzere, andlaşmalar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın andlaşmaların uygulanmasının durdurulması veya sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı yetkilidir. Cumhurbaşkanımız bu yetkisini kullanmış, Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karar verilmiş. Bu karar, uluslararası hukuka ve iç hukukumuza uygundur."

"Gayretle çalışmaya devam ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadına şiddete sıfır tolerans ilkesi ve ailenin güçlendirilmesi anlayışıyla gayretle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkelerini büyütmeye ve kalkındırmaya devam ettiklerini vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Kadına şiddete sıfır tolerans ilkesi ve ailenin güçlendirilmesi anlayışıyla gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün ihtiyacımız olan uzaklarda değil, özümüzdedir. Bu anlayışla kadının toplumda hak ettiği yere ulaşması ve istihdam başta olmak üzere hayatın her alanında aktif roller almasına yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Kadın her alanda güçlendirildi. Kadın güçlü ise aile, aile güçlü ise toplum, toplum güçlü ise ülke güçlü olur. Bu nedenle sağlıktan eğitime, sanattan spora her alanda güçlü kadın, güçlü Türkiye."