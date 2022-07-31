AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılıyor

Eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılacak.

Sancak, Vatan Partisi İstanbul il Merkezi'nde partinin genel başkanı Doğu Perinçek'in de katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirecek.

2 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek toplantıda Sancak, geçen hafta Vatan Partisi heyetiyle Moskova’ya gitmesi hakkında da bilgi verecek.

Ethem Sancak, katıldığı bir konferansta "Biz Amerika'ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batı'nın pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerinin ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Sancak, kararı beklemeden AK Parti'den istifa etmişti.