AK Parti'den kayyum atamalarına ilişkin ilk açıklama

Geçen hafta Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör örgütü üyeliği iddiası ile görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı. Bugün de Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.

AK Parti'den konuyla ilgili ilk açıklama Grup Başkanvekili Abdullah Güler'den gelirken, açıklamada hukuki süreçlerin devam ettiği hatırlatıldı.

'Hukuki tarifi böyle demiyor'

Güler, açıklamasında "Anayasamızın 127. maddesi kapsamı içerisinde geçici süreyle yerine bir görevlendirme yapıldı. Sizler 'kayyum' diyorsunuz ama hukuki tarifi böyle demiyor" ifadelerini kullandı.

Güler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk devleti uygulamaları içerisinde bu türden takdir edilecektir. Belediye başkanlıkları hiç kimsenin suç işleyebileceği bir özgürlük alanı değildir.

İlgili belediye başkanlarının, Mardin başkanına 10 yıl, Batman belediye başkanı için 6 yıl üzeri, Halfeti belediye başkanı için 6 yıl ve üzeri ceza verilmiş. Bunlar istinaf sürecinde tabii. Belediye kanunu içinde durumlar değerlendirilmiş ve İçişleri Bakanlığı geçici bir dönem için bu görevlendirme yapılmış. Gerekli istinaf sürecinde burada kesinleşebilir veya beraat edebilir. Geçmiş dönemde de bu uygulamalar vardı. Belediye başkanlıkları kimsenin suç işleyeceği özgürlük alanı değil. Soruşturmaya tabii durum ise gerekli uygulama yapılacaktır. Sizler 'kayyum' diyorsunuz ama hukuki tarifi böyle demiyor.

Türkiye bir anayasal hukuk devleti. Dolayısıyla mevcut ilgili üç tane belediye başkanı yerine anayasamızın 127. maddesi kapsamı içerisinde geçici bir süreyle yerine bir görevlendirme yapıldı."