AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'Çiftçilerin elektrik bedelini ödeyin' çağrısı

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin, 2022 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde, bütçeye dair görüş ve önerilerinden ziyade kötü hareket ve sözlerinin öne çıktığını savundu.

Muhalefetin, bütçe ve rakamlar konusunda söyleyeceği eleştiri, görüş ve çözüm önerilerinin olmadığını, bunun için başka şeylere tevessül ettiğini iddia eden Çilez, "Muhalefetin kullandığı bu yöntem milletimiz tarafından tasvip edilmiyor. Hırçın ve agresif politika tercihlerini küfürle ve kötü el kol hareketleriyle ortaya koyuyorlar." diye konuştu.

Çilez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki çiftçilere yönelik elektrik vaadine de tepki gösterdi. Çilez, "Bu sözün ne olduğunu düşündüm, bulamadım; vaat deseniz vaat değil, yalan deseniz hafif kalır. Olsa olsa insanların aklıyla alay etmektir diye düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, bugünden tezi yok CHP'li belediyelerin olduğu her yerde çiftçilerimizin elektrik bedellerini ödemeniz genel başkan olarak boynunuzun borcudur." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri

Şanlurfa'da dün sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları ve muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu konuyla ilgili şunları kaydetmişti: "Çiftçinin en büyük sorunlarından biri de elektrik. Ödeyemiyor elektrik faturalarını. Benim Şanlıurfa’ya bir sözüm olsun, bir yere yazsınlar. Yerel yönetimler geldiğinde, bize Şanlıurfa’nın belediye başkanlığını verin; elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Bütün çiftçilere. Sadece bedava vermeyeceğiz, aynı zamanda elektrikten de kazanacak. 2 buçuk milyonluk taşlı araziyi, kullanılmayan araziyi; güneş tarlalarıyla donatacağız. Oradan elde edilen elektrik, 2 buçuk milyon dönüm üzerindeki güneş tarlalarını çiftçiler ile beraber yapacağız. Onlar da ortak olacaklar. Elektriği bedava olacak, ayrıca oradan kar elde edecekler. Düşünebiliyor musunuz, ne imkanlarımız var. Bu imkanı hayata geçirmek için önce bu toprakları, ülkeyi sevmek lazım. Önce aklı, bilimi, uygarlığı öne koymak lazım. Böyle bir imkan var, niye kullanmıyoruz? Şu soruyu bütün kardeşlerimin sormasını isterim, Kanal İstanbul mu çok önemli, yoksa burada güneş tarlaları kurup, güneş enerjisini alıp, tarımı yerden yere alıp, bütün Orta Doğu’nun en önemli merkezi haline getirmek mi çok daha güzeldir? Hangisi güzeldir."