AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine AK Parti ve Beştepe tepki gösterdi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, "2020 yılında Türkiye'de bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip, ‘ben o gazeteyi okumuyorum, siz de satın almayın, okumayın' diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı bir düşünün." açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir.Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır.Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" demesinin demokrasiye ve milli iradeye saygısızlık olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu siyasi ahlakla bağdaşmayan bu sözleri ile milletimizin iradesine saldırmıştır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. Tüm milletimiz şimdiye kadar olduğu gibi, meşru Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık edenlere gereken dersi vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız için 'sözde' diyerek hitap etmek, milli iradeye yönelik büyük bir hazımsızlık ve saldırıdır. Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir." dedi.