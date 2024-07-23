AK Parti'den 'köpek yasası' eleştirilerine tepki: 'Katliam yasası' demek büyük haksızlık

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına dair açıklamalarda bulundu.

AK Partili Çelik, sokak hayvanlarıyla ilgili yasada 'ötenazi' kelimesinin çıkarılarak veterinerlikle ilgili yasaya atıf yapılmasının söz konusu olduğunu belirterek ortada insanların canını yakan bir mesele olduğunu dile getirdi. Çelik, çocukların ve yaşlıların sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını kaydetti.

'Katliam yasası demek haksızlık'

Çelik, saldırılara dair manzaraları sokaklarda görmeyi arzu etmediklerini belirterek şunları kaydetti: "Bunun böyle bir 'katliam yasası' gibi sunulması büyük bir haksızlıktır ve meseleyi çözümsüzlüğe doğru itmektir. Orada o yasada bir sürü kademelendirme koyulmuş. O kademelendirme çerçevesinde sahiplendirmeden tutun da barınaklara alınmasına kadar bir sürü mekanizma var, bir sürü kademe var, büyük bir eylem planı var. En sonunda herhangi bir şekilde hastalık yayma tehlikesi olan ya da saldırganlaşmış hayvanlarla ilgili olarak bu düzenleme söz konusu."

"Biz şu anda net bir tutum takınmalıyız" diyen Çelik, sokaklarda çocuklar ve yaşlıların saldırıya uğramasını kabul etmeyeceklerini dile getirdi. Çelik "İnsanların, 'Okula gidemiyoruz, biz camiye gidemiyoruz, saldırıya uğruyoruz, tarlaya gidemiyoruz' gibisinden yani bunu sadece şehir merkezlerinde gördüğümüz bölgelerdeki gibi düşünmeyin. Bunu asla kabul edemeyiz. Bunun ötesinde de bunu bir katliam yasası gibi sunmak da son derece yanlıştır" ifadelerini kullandı.

'Mutabakat oluşturma istediği'

AK Partili siyasetçi sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim siyasetimizin gerisindeki, temelindeki, eksenindeki değerlerin esa esasası bütün var oluşa saygı, bütün var oluşa bütün varlıklara merhametle yaklaşma şeklindedir. Herhangi bir şekilde bu değerlerden vazgeçtiğimizi de kimse iddia etmesin. Sonuçta bahsettiğiniz o kelimenin değiştirilmesi, veteriner kanununa atıf yapılması da gördüğünüz gibi bizim burada ortak akılla bir meseleyi çözmek istediğimizi net bir şekilde gösteriyor. Bir mutabakat oluşturmak istediğimizi net bir şekilde gösteriyor. Burada aslında hem insanımızı koruyan çocukları, kadınları, yaşlıları koruyan bir işe imza attığımız gibi aynı zamanda da bu hayvanları güvensiz ortamlardan koruyan bir düzenlemeye imza atıyoruz."