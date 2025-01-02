AK Parti’den kritik ‘Kabine’ kulisi! Değişim başlıyor: Beş bakanın yeri sağlam

AK Parti’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci parti olarak çıktığı 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin akabinde başlayan değişim gündemine Kongre süreciyle nokta koyulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim süreci sonrası Kabine’de Sağlık Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda değişime gitmişti. Kabine’de yapılan ‘dar’ revizyon sonrası da değişim sürecine yönelik haberler basında pek çok kez yer almıştı.

Türkiye Gazetesi’nin AK Parti kulislerinden aktardığı haberine göre; Kabine’de en az beş altı bakanın değişeceği tahmin ediliyor. Kulislerde, gidecek bakanlardan ziyade yeri garanti isimler üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

İşte Kabine'de yeri sağlam bakanlar

Kabine’de yeri sağlam isimler şöyle anılıyor: “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler.”

AK Parti kaynaklarına göre; bu isimler dışında kalanlardan kim değişirse değişsin, sürpriz olmaz.

Kabine’den çıkarılacak bazı isimlerin AK Parti Genel Merkezi’nde görevlendirileceği, eski belediye başkanlarından parti yönetimine kaydırmalar olabileceği ifade ediliyor.

Erdoğan uçakta açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Kabine ve AK Parti Yönetimi’nde değişiklik olabileceğini açıklamıştı.

Erdoğan Kabine’de iki bakanlıkta yapılan değişime atıf yaptıktan sonra “Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde Kabine’de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” demişti.

CumhurbaşkanıErdoğan, son il başkanları toplantısında, son dönemlerde Genel Merkez'in yanı sıra, meclis grubuna yönelik de milletten serzenişler geldiğini ifade ederek, grup yönetiminde de değişime gidileceğinin mesajını vermişti.