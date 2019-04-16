AK Parti'den mazbata itirazı
AK Parti, İstanbul'da itiraz sonuçlanıncaya kadar mazbata verilmemesi için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.
AK Parti İl Başkanı Şenocak, İl Seçim Kurulu'na YSK'nın vereceği karara kadar İstanbul'da mazbatanın düzenlenmemesi talebiyle başvurduklarını bildirdi.
"Oyların tümü sayılabilmiş olsaydı, biz inanıyoruz ki ilk akşam sonuç bizim lehimize sonuçlanmış olurdu." diyen Şenocak, "Seçimlerin iptali, yenilenmesini sağlarsak biz de süreci milletimizle en iyi şekilde, en şeffaf şekilde yöneteceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
AK Parti seçimin iptalini istedi