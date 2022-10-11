AK Parti'den 'Mehmet Ali Çelebi' açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik, "AK Parti ailemize katılan Mehmet Ali Çelebi milletvekilimize hoş geldiniz diyoruz. Tebrik ediyoruz. Cumhur ittifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor." dedi.
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CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ardından istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldığını duyurdu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Çelebi'nin partiye katılımıyla ilgili, "AK Parti ailemize katılan Mehmet Ali Çelebi milletvekilimize hoş geldiniz diyoruz. Tebrik ediyoruz. Cumhur ittifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor." dedi.