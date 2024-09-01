AK Parti'den Netflix dizisine 'Rum propagandası' tepkisi! Ömer Çelik: Kabul edemeyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netflix'te yayımlanacak olan Famagusta adlı diziye tepki gösterdi.

Çelik, dizinin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıttığını ve Rum tarafının propagandasını yaptığını ifade ederek, bu durumu kabul edilemez bulduğunu belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dizinin Kıbrıs Barış Harekatı'nı, Türk askerini, barışı ve adaleti hedef aldığını savunarak, bu tür propagandaların rahatsız edici olduğunu vurguladı.

Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'nın barışı getiren ve adaleti tesis eden bir müdahale olduğunu belirten Çelik, bu olayın Rum propagandasıyla hedef alınmasına karşı çıktıklarını ifade etti.