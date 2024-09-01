AK Parti'den Netflix dizisine 'Rum propagandası' tepkisi! Ömer Çelik: Kabul edemeyiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netflix dizisi Famagusta'ya tepki göstererek "1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül’den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netflix'te yayımlanacak olan Famagusta adlı diziye tepki gösterdi.
Çelik, dizinin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıttığını ve Rum tarafının propagandasını yaptığını ifade ederek, bu durumu kabul edilemez bulduğunu belirtti.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dizinin Kıbrıs Barış Harekatı'nı, Türk askerini, barışı ve adaleti hedef aldığını savunarak, bu tür propagandaların rahatsız edici olduğunu vurguladı.
Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'nın barışı getiren ve adaleti tesis eden bir müdahale olduğunu belirten Çelik, bu olayın Rum propagandasıyla hedef alınmasına karşı çıktıklarını ifade etti.