AK Parti'den olağanüstü itiraz
AK Parti saat 15:30'da YSK'ya olağanüstü itiraz dilekçesini verecek. Dilekçede, seçimin iptali ve yenilenmesi isteniyor.
AK Parti saat 15:30'da YSK'ya olağanüstü itiraz dilekçesini verecek.
Konuya ilişkin Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli olağanüstü itirazımızı birazdan YSK'ye sunacağız" dedi.
YSK, talebi değerlendirmeden önce oy sayımının devam ettiği Maltepe'deki sonucu bekleyecek. Maltepe'de sayılmamış 90 kadar sandık kaldı.
Maltepe sonucunun YSK'ya iletilmesinin ardından AK Parti'nin dilekçesi görüşülecek.