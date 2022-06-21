AK Parti'den Pınar Gültekin davasıyla ilgili açıklama

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren ve dün yapılan duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Cemal Metin Avcı'nın cezası, "haksız tahrik" gerekçesiyle 23 yıla indirildi.

"Haksız tahrik indirimi" kararı tartışma yaratırken, duruşma sonrası bazı sivil toplum örgütleri kararı protesto etti. Sosyal medyada da gündem olan kararla ilgili Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir duruşma sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Profesyonel bir kadın katili gibi öncesini tasarlamış ve diri diri maktuleyi katletmiş, sonrasında 4 gün boyunca ailesiyle plaja gitmiş. Tamamen organize ve tasarlanan bir cinayet var. Sanık, duruşmalarda haksız tahrik yalanı altına sığınmıştır. Biz her duruşmada bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini söyledik. Bu, hayatın olağan akışına da aykırıdır. 168 kilo ağırlığındaki varili sanığın tek başına kaldırması mümkün değil. Bütün suç delilleri varilde yakılmış, diğer aile üyeleri tarafından da ev temizlenmiş. Sanık, maktulü yaşarken diri diri, canavarca hisle, eziyet çektirerek yakıyor, sonra varile beton döküyor ve son derece sakin bir şekilde varili de bir nehre atıyor ve cesedi saklamak için maksimum çaba sarf ediyor."

Verilen kararı "hukuk garabeti" olarak değerlendirdiklerini belirten Epözdemir, "Bu karar hukuken ve fiilen kabul edilemez bir karar. Başsavcılık makamı, Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı bakımından 'tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Şükrü Gökhan O, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Eda K. bakımından ise 6 aydan 5 yıla kadar 'suç delillerini gizleme ve yok etmeden' ceza istedi. Biz iki yıldır diyoruz ki: 'Bu mahkemeye güvenmiyoruz, buradan bir adalet çıkmaz.' Üç kez reddihakim talebinde bulunmuştuk." dedi.

Epözdemir, karara itiraz edeceklerini kaydetti.

Çelik: Hukuki süreç devam etmektedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır.

Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz.

Pınar Gültekin’e bir kere daha Allah'tan rahmet diliyor, ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Bu vahşi cinayeti bir kere daha lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istenmişti.

Yargılama sırasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak" suçundan Mertcan Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince savcılığa iade edilmişti.

Başsavcılığın itirazını kabul eden üst mahkeme, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin "iddianamenin iadesi" kararının kaldırılmasına ve evrakın gereğinin yapılması için Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine iadesine hükmetmişti. Üst mahkeme, karar kesin olduğundan kanun yollarına başvurma olanağının da bulunmadığına oy birliğiyle karar vermişti.

Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin hakkında da duruşmada söylediği sözler nedeniyle tehdit ve hakaret suçlamasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.