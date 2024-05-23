AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama: İngiltere modeli ısrarımız yok

AK Parti'nin hayati tehlike oluşturduğu gerekçesiyle, sokak hayvanlarının, özellikle de köpeklerin 30 gün içinde sahiplenilmemesi halinde “uyutularak”, yani enjeksiyonla öldürülmesine ilişkin yasal düzenleme hazırlığı Meclis’e gelmeden tartışma yarattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, başıboş köpekler için hazırlanan düzenlemeyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Nihai bir taslak üzerinde karar kılınmadığını söyleyen Yenişehirlioğlu, “İlla İngiltere modeli olacak diye bir modelden söz etmiyoruz. Dünyanın her tarafındaki örnekleri inceliyoruz. Ülkeler bunu nasıl çözmüş, bir fikir geliştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, tüm kesimleri dinleyerek, geniş kapsamlı bir taslak hazırlamak istediklerini ifade etti.

Önümüzdeki hafta bu konuda muhalefet partilerini ziyaret edececeğini söyleyen Yenişehirlioğlu, çalışmaların önümüzdeki günlerde de süreceğini anlattı.

İngiltere modeli nedir?

Sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yapılması planlanan düzenlemede gündeme gelen İngiltere modeli, her belediyenin, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğrafını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlamasını kapsıyor.

Buna göre her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün boyunca bekleniyor. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpek uyutuluyor.